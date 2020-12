Share Pin 9 Condivisioni

Il Sindaco Alessio Pascucci ringrazia il Gruppo Volontario coordinato dal Funzionario Renato Bisegni

Cerveteri, Pascucci: “Protezione Civile pilastro per la sicurezza della cittadinanza”

“Il 2020 ci regala una grande certezza: la forza, la preparazione, la coesione, la presenza del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri. In un anno difficile, caratterizzato da limitazioni, distanziamenti, disagio economico e sociale, la nostra Protezione Civile si è distinta per attaccamento al territorio e al benessere della cittadinanza, dimostrandosi essere un elemento portante dell’intera azione amministrativa in ogni circostanza.

A tutti loro, al Responsabile Renato Bisegni e a tutti i Volontari, Uomini, Donne, ragazzi e ragazze, che con passione e abnegazione hanno messo a disposizione il loro tempo al servizio della collettività, il mio più sincero e vivo ringraziamento”.

A dichiararlo è Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri, che con l’avvicinarsi della fine dell’anno rivolge un sentito plauso all’operato della Protezione Civile della Città.

“Quello che sta per concludersi è stato un anno complesso, segnato profondamente dalla pandemia di COVID-19, ma caratterizzato anche da tutte quelle necessità che sempre si susseguono – dichiara il Sindaco – dal controllo del territorio, dagli interventi durante il maltempo, fino all’assistenza alla popolazione. Non c’è stata occasione in cui la divisa della nostra Protezione Civile non sia stata presente facendo sentire forte la propria presenza”.

“Dai primi giorni di marzo ad oggi hanno consegnato quotidianamente pacchi alimentari e generi di prima necessità alle famiglie, hanno lavorato ininterrottamente 24ore su 24 per garantire un punto di riferimento a chiunque avesse bisogno, coordinando inoltre nel periodo estivo tutti quei servizi tipici della stagione, come l’assistenza a mare e le attività di antincendio boschivo.

Siamo orgogliosi della Protezione Civile di Cerveteri – prosegue Pascucci – sappiamo di essere al sicuro e di poter fare affidamento su una vera eccellenza per preparazione, competenza e disponibilità. A tutti loro, di cuore, un immenso grazie, sperando quanto prima di poterli ringraziare pubblicamente e di poter stringere calorosamente la mano ad ognuno di loro”.

L’attività di Protezione Civile non si interrompe neanche durante le feste. Oltre alla presenza fissa al PMA delle Due Casette, fondamentale nella giornata di ieri, lunedì 28 dicembre il loro intervento sul territorio a seguito della violenta tromba d’aria che nel primo pomeriggio ha interessato alcune