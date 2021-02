Share Pin 0 Condivisioni

Cerveteri, parte la Tarip. Il vademecum

Lo scopo della Tarip è quello di tenere conto non solo dei metri quadri delle abitazioni e del numero dei componenti il nucleo familiare, ma l’effettiva produzione di rifiuti. A Cerveteri è stata avviata in fase sperimentale con l’attività di lettura dei contenitori del secco residuo, ovvero i materiali non riciclabili, dal 1° gennaio scorso

L’Amministrazione punta a renderla vigente in tutto il territorio comunale entro la primavera di quest’anno.

“La Tarip era un punto fermo del nostro programma elettorale che abbiamo portato a compimento, tra l’altro con estrema celerità”, dice Elena Gibetti, Assessora alle Politiche Ambientali.

“Siamo infatti uno dei primi Comuni del litorale laziale ad averlo applicato ufficialmente nel sistema di raccolta rifiuti – ha aggiunto – per questo, oggi come non mai, rivolgo alla cittadinanza un doppio e fondamentale appello”.

“Rispettate sempre con estrema attenzione tutte le regole del conferimento dei rifiuti e chi non ha il kit dei mastelli al completo deve con estrema urgenza provvedere a ritirare i contenitori mancanti”, dice Gubetti.

“Questo è fondamentale per dare valore a ciò che la Trip rappresenta, ovvero la possibilità di dare vita ad un percorso virtuoso che premia da un punto di vista del risparmio in bolletta chi produce meno rifiuti indifferenziati, prodotti che dunque finirebbero in discarica ad un costo elevato per le casse comunali”, conclude.

Le modalità per il ritiro del Kit

Per il ritiro dei mastelli mancanti i singoli utenti possono prenotarsi a partire dalla giornata di ieri, lunedì 18 gennaio accedendo al link presente sul sito www.comune.cerveteri.rm.it oppure sulla pagina http://www.mastellicerveteri.msa.srl/.

Per il ritiro l’utente dovrà presentare documento di identità, codice fiscale e copia del ruolo Tari.

In caso di delega, documento di identità del delegato, copia del documento di identità e codice fiscale dell’intestatario Tari, copia del ruolo Tari. Il ritiro dei mastelli avverrà a partire dal 2 febbraio.

I mastelli di cui i cittadini sono già in possesso, almeno che non siano danneggiati in maniera grave, non devono essere sostituiti e possono essere utilizzati regolarmente.

Chi al 31 marzo non sarà in regola con i mastelli, potrebbe avere il non ritiro dei rifiuti e sanzioni monetarie

Il numero di riferimento da contattare in caso di dubbi è quello dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Cerveteri che risponde al 3294104223.

Tutte le informazioni e continui aggiornamenti grafici sul sistema di raccolta sono disponibili sui social network, sulla pagina Cerveteri Chiama a Raccolta, sul sito www.comune.cerveteri.rm.it e sulla App JUNKER, scaricabile gratuitamente da PC, smartphone e tablet.