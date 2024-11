Cerveteri, parola d’ordine riscatto sul campo del Grifone

I Cervi vogliono tornare a fare punti per risalire la classifica

Riscattarsi dalla sconfitta di domenica, è la parola d’ordine in casa verde azzurra, dopo il ko subito con il Tarquinia. Mister Gabrielli ha parlato alla squadra, come fa di solito, riflettendo con i suoi sulla sconfitta di domenica, la prima casalinga, che non lascia adito a polemiche, visto il percorso positivo tracciato dal tecnico fin qui.

Ora però ai verdeazzurri spetta un calendario insidioso, visto che da qui a dicembre incontreranno squadre organizzate e attrezzate per il vertice. Si comincia domenica sul campo del Grifone, trasferta che appare proibitiva, per la quale gli etruschi proveranno a riscattarsi. Da una squadra giovane e battagliera, ci si può aspettare di tutto.

Nulla da dire fino ad oggi, visto che sono stati superati i più rosei risultati.