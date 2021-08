Appuntamento all’interno dell’Oratorio di Piazza Giacinto Bruzzesi alle ore 21:00. Ad affiancare il quintetto jazz, il trombettista e trombonista statunitense Michael Supnick

Cerveteri, Oratorio San Michele Arcangelo: sabato 21 Zambra Dixie Jazz Band e Michael Supnick in concerto

Un altro grande appuntamento musicale a Cerveteri per celebrare il 20esimo anniversario di attività dell’Oratorio San Michele Arcangelo. Sabato 21 agosto, dalle ore 21:00, nell’area eventi dell’Oratorio di Piazza Giacinto Bruzzesi, la Zambra Dixie Jazz Band in concerto. Il quintetto diretto dal Maestro Augusto Travagliati, che porterà in scena come sempre il meglio del repertorio jazzistico statunitense, per l’occasione sarà accompagnato da un ospite d’eccezione, un musicista di fama internazionale, trombonista e trombettista statunitense, una delle icone mondiali del Jazz, Michael Supnick. Il concerto si inserisce nell’ambito dei tanti eventi che l’Oratorio San Michele Arcangelo ha organizzato in occasione dei suoi primi 20anni di vita ed è a ingresso gratuito, nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-covid.

“Una bella occasione per trascorrere una serata in compagnia, in un luogo storico per Cerveteri, dove sono cresciute generazioni e continuano a crescere le leve del futuro, ascoltando musica, che mai come in questi due anni segnati dalla pandemia ci è davvero mancata – dichiara il Maestro Augusto Travagliati, Direttore della Zambra Dixie Jazz Band – come sempre, cercheremo di allietare con la musica la serata, sperando di coinvolgere un pubblico numeroso e appassionato di jazz e di tutte quelle sonorità che hanno segnato una pagina indelebile della musica e della cultura jazz mondiale. Siamo inoltre felici che insieme a noi ci sia Michael Supnick, un amico, un nostro concittadino, ma soprattutto un grande artista”.