Non è necessario l’appuntamento, uffici aperti eccezionalmente dalle ore 08:00 alle ore 13:00

Sabato 21 febbraio apertura straordinaria degli uffici comunali di Cerveteri per il rilascio della Carta di Identità Elettronica, dedicato a tutti coloro che hanno necessità di rinnovare o ottenere il documento, sia in vista delle consultazioni referendarie prossime, sia in vista del passaggio, oramai obbligatorio, dalla vecchia carta identità cartacea a quella elettronica.

L’ufficio Carte di Identità rimarrà aperto e sarà a disposizione senza necessità di appuntamento dalle ore 08:00 alle ore 13:00, all’interno del Parco della Legnara. Il servizio è riservato ai soli residenti del Comune di Cerveteri.

Cerveteri, open day per il rinnovo delle Carte di Identità: apertura straordinaria sabato 21 febbraio

“Una giornata di apertura straordinaria al pubblico, che viene incontro alle necessità di chi per motivi di lavoro o di studio non può recarsi presso i nostri uffici durante i consueti orari settimanali – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – non occorre l’appuntamento: serve solamente portare una fototessera recente, tessera sanitaria o codice fiscale, il documento di identità cartaceo, denuncia originale in caso di smarrimento o furto e 22,21euro, pagabili sia in contanti che con POS”.

“Ricordo inoltre – precisa il Sindaco – che è sempre attiva la Delegazione comunale di Valcanneto in via Alessandro Scarlatti, a disposizione tutti i venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 su appuntamento per il rinnovo dei documenti e per tutto ciò che riguarda il servizio anagrafe. Si può prenotare il proprio slot orario dal form disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri”.

“Colgo l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento a tutto il personale dell’Ufficio Anagrafe e dell’Ufficio Elettorale, che in queste ore stanno lavorando per l’espletamento di tutte le attività necessarie alle consultazioni referendarie del prossimo marzo – ha concluso il Sindaco Gubetti – un impegno fondamentale ad un importante momento di democrazia”.

Per ogni informazione ulteriore, l’ufficio carte di identità risponde al numero 3346159990.