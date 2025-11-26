Sabato 6 dicembre, dalle 9 alle 12, bambini e genitori potranno vivere un’esperienza unica tra laboratori e attività natalizie

CERVETERI – La Scuola dell’Infanzia “Maria Ss.ma del Carmelo”, situata in Via Madre Maria Crocifissa Curcio 6, a Cerveteri, organizza un Open Day speciale dedicato a bambini e genitori. L’appuntamento è fissato per sabato 6 dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, con l’obiettivo di far conoscere da vicino la realtà scolastica, i suoi spazi e le attività che quotidianamente accompagnano la crescita dei più piccoli.

Cerveteri, Open Day alla Scuola dell’Infanzia “Maria Santissima del Carmelo”

Durante la mattinata, i bambini avranno la possibilità di partecipare a laboratori creativi e didattici, alcuni dei quali ispirati al tema natalizio, per vivere un’esperienza divertente e coinvolgente. Parallelamente, i genitori potranno dialogare con insegnanti e personale scolastico, scoprendo i progetti educativi e l’approccio formativo della scuola.

“Vi accogliamo con gioia!” è lo slogan scelto per l’iniziativa, che vuole trasmettere il calore e l’entusiasmo della comunità scolastica nel condividere il proprio percorso con le famiglie del territorio. L’Open Day rappresenta un’occasione preziosa per entrare in contatto con la scuola, conoscere da vicino le attività e respirare l’atmosfera di accoglienza che caratterizza l’istituto. Un invito aperto a tutta la cittadinanza, per vivere insieme una mattinata di scoperta e festa.

Per ulteriori informazioni è disponibile il numero 3470978824.