Cerveteri, online il bando per il trasporto scolastico degli alunni disabili

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 23 settembre

È online sul sito

www.comune.cerveteri.rm.it

il bando, per l’erogazione di contributi per il servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 23 settembre.

Possono presentare domanda le famiglie residenti nella regione Lazio, con figli disabili frequentanti le istituzioni scolastiche di secondo grado statali o paritarie o i percorsi triennali di IeFP.

La modulistica da compilare la potete trovare al seguente link: https://bit.ly/2ZhRO3t, è necessario allegare la certificazione comprovante la disabilità e la fotocopia del documento di identità del dichiarante e del beneficiario.

La domanda va indirizzata all’Ufficio Servizi Sociali entro il 23/09/2020 tramite pec all’indirizzo del Comune [email protected] o a mano all’Ufficio Protocollo, previo appuntamento 0689630246.

Si precisa che il valore massimo del contributo regionale per ciascuno studente disabile potrà coprire, di norma, un massimo di 30 chilometri complessivi tra andata e ritorno e non potrà, in ogni caso, superare l’importo di euro 2.500 annui per utente.