Mercoledì 27 luglio, dalle ore 8:30 alle ore 16:30, la fornitura di energia elettrica verrà interrotta in alcune vie della città. Nello specifico, vivranno questo disagio alcuni civici di via Tre Cancelli; via fosso del norcino; vi grano; via custodi alveari; località Pozzali; via fossocentocorvi; località tomba; via del sasso; località Montetosto; via strada; via Furbara-Sasso.

E’ possibile consultare i civici specifici nell’avviso riportato di seguito.