Cerveteri: nuovi orari del TPL per gli studenti

Nuovi orari per il trasporto pubblico locale di Cerveteri e Ladispoli: corse per gli studenti delle Superiori

Lo scorso 1 settembre sono ufficialmente entrati in vigore gli orari invernali del Servizio di Trasporto Pubblico Locale di Cerveteri e Ladispoli. Un servizio integrato tra i due Comuni e che a partire dalla giornata di ieri, mercoledì 11 settembre si è adeguato anche agli orari di ingresso ed uscita dei plessi scolastici di istruzione superiore del territorio.

“Il nuovo orario del trasporto pubblico locale prevede la modifica di alcune corse fondamentali per consentire agli studenti degli Istituti Superiori di Cerveteri e Ladispoli di poter far coincidere il passaggio del pullman con l’entrata e l’uscita dalla scuola – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – piccoli accorgimenti all’orario tradizionale che abbiamo approvato dopo un lavoro congiunto con il Comune di Ladispoli, con il quale il servizio è realizzato in maniera integrata, la Seatour e chiaramente i plessi scolastici interessati. È possibile consultare e scaricare gli orari sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri www.comune.cerveteri.rm.it