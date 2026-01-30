Cerveteri, Nicola Accardo entra nella Lega

La nota della segreteria della Lega Lazio

La Lega da’ il benvenuto al consigliere comunale di Cerveteri Nicolo’ Accardo che ha ufficializzato il suo ingresso nel partito. “Il partito di Matteo Salvini entra, cosi’, all’interno dell’amministrazione del Comune che con Accardo avra’ un rappresentante istituzionale per dare voce alle istanze dei cittadini e portare le battaglie storiche della Lega all’interno del consiglio”.

Cosi’ una nota della segreteria della Lega Lazio.

“Insieme ai segretari regionale e provinciale Davide Bordoni, Angelo Valeriani e al commissario leghista a Cerveteri Roberto Menasci, Nicolo’ Accardo ha avuto modo di incontrare il segretario Matteo Salvini e il vice segretario Claudio Durigon per un saluto. Nelle scorse ore, c’e’ stata anche l’occasione per fare un punto sulle linee programmatiche e sulle prossime iniziative da tenere sul territorio della provincia di Roma Nord a cui hanno partecipato anche Antonio Giammusso, Luca Quintavalle e Laura Cartaginese.

La Lega continua a crescere, a Roma e nel Lazio, rafforzando la propria presenza nelle sedi istituzionali con l’obiettivo di rappresentare le nostre comunità e dimostrando grande forza di radicamento sul territorio grazie ad un lavoro continuo e costante”

Così in una nota la Lega Salvini Premier.

A dare il benvenuto al consigliere anche Laura Cartaginese, consigliere regionale: “Benvenuto nella Lega al consigliere del Comune di Cerveteri, Nicolò Accardo. Un nuovo ingresso che rafforza il nostro impegno sul territorio, con serietà e attenzione ai bisogni dei cittadini. Buon lavoro”.