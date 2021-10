A dichiararlo è l’assessora alla pubblica istruzione Francesca Cennerilli e il dirigente scolastico Riccardo Agresti

Cerveteri, nessun accorpamento in vista tra gli istituti Cena e Don Milani

Nessun accorpamento in vista tra gli istituti comprensivi di Cerveteri Giovanni Cena e Don Milani, a chiarire la situazione sono l’assessora alla scuola Francesca Cennerilli e il dirigente scolastico della Don Milani Riccardo Agresti che replicano così a Italia Viva (https://baraondanews.it/giovanni-cena-falconi-lassessora-cennerilli-spieghi-la-fretta-per-laccorpamento-con-il-plesso-di-valcanneto/).

«Nessuno intende accorpare nulla», ha dichiarato l’assessore Francesca Cennerilli. «Ogni anno la Regione vuole che i Comuni mandino una delibera all’Ufficio regionale scolastico in cui dire se si intende o meno procedere a dei dimensionamenti».

«Abbiamo convocato i dirigenti perché ce lo ha chiesto la Regione», ha proseguito ancora Cennerilli che ricorda come l’accorpamento tra le due scuole (il Cena e la Don Milani) era stato richiesto dalla Don Milani e rifiutata dal Cena. «Non essendoci dunque comunità di intenti – ha concluso lo stesso assessore – non si prevede alcun accorpamento. Peraltro al Comune non è giunta alcuna comunicazione dalle parti».

Parole alle quali hanno fatto eco quelle dichiarate dal dirigente scolastico della Don Milani Riccardo Agresti: «Il nostro consiglio di istituto aveva deliberato per l’accorpamento, ma dal Cena – ha detto Agresti – hanno detto no. Dunque nessun accorpamento. Peraltro, con i parametri del Governo, scesi a 500 alunni per istituto, per non rischiare l’accorpamento, i due istituti scolastici sono in “regola”.

«Alla riunione sarà presente un mio delegato – ha concluso il dirigente scolastico -. Ne riparleremo con calma il prossimo anno, poiché tecnicamente non ci sono più neanche i tempi per fusioni del tipo».