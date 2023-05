𝐔𝐧’𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐢𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐢𝐦𝐦𝐞𝐫𝐬𝐢𝐯𝐚, 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐠𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐚, 𝐝𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐦𝐛𝐢𝐳𝐢𝐨𝐬𝐚 𝐢𝐝𝐞𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐒𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨. 𝐒𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭𝐢 𝐚 𝐬𝐜𝐨𝐩𝐫𝐢𝐫𝐞 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐩𝐢𝐞𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐥𝐢𝐭à

Cerveteri, nasce il “Terra Nugas” location con ristorante e centro benessere. Giovedì 25 apericena evento

Nasce una nuova oasi della ristorazione e del benessere a Cerveteri, sulla Via Doganale (ex Favorita), dopo dei lavori di strutturale cambiamento estetico e del concept.

TERRA NUGAS, un luogo pieno di sorprese il cui nome in latino richiama il significato di “ paese dei balocchi”. La denominazione non nasce casualmente, ma da un sogno che diventa realtà, in linea con l’idea progettuale ambiziosa di Stefania e Carlo, di ridefinire il concetto di “ andare al ristorante”. Al TERRA NUGAS infatti non ci si va solo per mangiare, sarebbe riduttivo anche solo pensarlo, ma per gustare e degustare un’atmosfera particolare dove non solo il buon cibo, ma anche l’immersione nel relax e nello svago danno una nuova esperienza di interazione.

Al terra Nugas potrai trovare un nuovo CENTRO BENESSERE, una serata di MUSICA DAL VIVO o di CABARET e tante idee per trascorrere una giornata o un evento speciale.

L’obiettivo del TERRA NUGAS, che si configura come nuovo punto di riferimento nel panorama delle location dell’area a nord di Roma, è, oltre a farti mangiare bene, un posto creato per lasciarti uscire anche solo per qualche ora, dalla routine quotidiana, per dimenticarne i suoi ritmi serrati e i suoi problemi quotidiani. Una vera terapia del gusto e del benessere, grazie alla quale, per Stefania e Carlo, i clienti del Terra Nugas non sono semplici numeri da accomodare, bensì OSPITI da onorare. E gli ospiti si sà, bisogna saperli coccolare e farli sentire bene… “Noi ci crediamo e ce la mettiamo tutta”, anticipano Stefania e Carlo, “per questo stiamo organizzando tutto al meglio per trascorrere insieme a voi una stagione di gusto, benessere e soddisfazione. Vi invitiamo pertanto al nostro apericena evento il 25 Maggio, e non vediamo l’ora di “coccolarvi” e farvi stare bene”.

Il terra Nugas vi aspetta con i nuovi menù legati al territorio e alla sua tradizione, dove il gioco e la sorpresa si mescolano agli odori e ai sapori che così tanto amiamo… Terra Nugas, che siamo andati a scoprire, è immersa in un’ampia area verde dove la bellezza della natura si sposa perfettamente con l’arte dell’accoglienza. Gli ospiti possono anche passeggiare nei dintorni e scoprire la bellezza dei borghi storici circostanti, partecipare a escursioni a piedi, in bicicletta o semplicemente rilassarsi all’ombra degli alberi o ammirando la splendida valle su cui il terra Nugas si affaccia.­

Il ristorante del Terra Nugas già ha fatto parlare di sè per la sua cucina semplice ma al contempo ricercata nei dettagli, che combina ingredienti freschi e di qualità con tecniche di cucina innovative. Gli ospiti possono gustare piatti della tradizione italiana, preparati con prodotti locali e biologici, accompagnati da un’ampia selezione di vini pregiati per tutte le tasche. Il centro benessere del Terra Nugas offre una vasta gamma di servizi per il relax e il benessere, tra cui massaggi, trattamenti viso e corpo e percorsi esclusivi per ogni desiderio. Gli ospiti possono rilassarsi e rigenerarsi in un ambiente tranquillo e confortevole, circondati appunto dalla bellezza della natura. Un’esperienza da regalare o da condividere con vari pacchetti personalizzati.

Il Terra Nugas ha al proprio interno, oltre alla sala ristorante insonorizzata secondo le più moderne tecnologie, anche un’area bar ed un enorme spazio esterno, e si configura come il luogo ideale anche per gli amanti della musica dal vivo e delle serate all’aperto. Al Terra Nugas si possono gustare anche ottimi cocktail e aperitivi accompagnati da performance di artisti locali. La location è stata progettata infatti per offrire un’esperienza avvolgente ed immersiva, dove anche la musica, oltre alla buona cucina e al relax farà la sua parte, per offrire sensazioni magiche ed avvolgenti, per esperienze sensoriali immersive e gratificanti tutte da provare e condividere. Il luogo si presta come approdo ideale per celebrare eventi e ricorrenze quali banchetti, cerimonie, feste e meeting.

Il terra Nugas osserva i seguenti Orari

Lunedì

12:45-15:00 / 19:00-23:00

Martedì

12:45-15:00 / 19:00-23:00

Mercoledì chiuso

Giovedì

12:45-15:00 / 19:00-23:00

Venerdì

12:45-15:00 / 19:00-23:30

Sabato

12:45-15:00 / 19:00-23:30

Domenica

12:45-15:00 / 19:00-23:30

Via Doganale 201 – Cerveteri RM

Tel. 3891695572 – [email protected] – www.terranugas.com

FB: https://www.facebook.com/terranugas.official