Suggestivo e raffinato appuntamento domenica 29 maggio alle ore 19:00

Alla Parrocchia Santissima Trinità di Cerveteri musica lirica per la Pace –

Un messaggio di pace scritto in musica. Si svolgerà domenica 29 maggio alle ore 19:00 presso la Parrocchia Santissima Trinità il “Concerto per la Pace”, appuntamento di musica lirica con la soprano Orietta Manente e il Maestro Luigi Mastracci, pianista, compositore e direttore d’orchestra di rinomata fama nazionale.

Un evento di grande spessore artistico, posto a conclusione del mese “Mariano”, ma che vuole lanciare una chiara, forte e sentita speranza di pace ad una società come quella odierna fortemente scossa e segnata dalla guerra in Ucraina, lontana ma terribilmente vicina.

Ricca e di prestigio la carriera di entrambi gli artisti, con collaborazioni di primissimo livello e premi in bacheca importantissimi. In particolare, per la Soprano Orietta Manente, formatasi presso l’Accademia di Santa Cecilia, da segnalare il premio Maria Callas e il Pavarotti International.

“Un concerto dove non solo si potrà assistere all’esibizione di due artisti dalla carriera davvero importante, ma anche un modo per condividere pensieri e riflessioni di pace – dichiara la Vicesindaca Elena Gubetti – con l’occasione mi complimento con tutto il corpo Parrocchiale per aver organizzato questo evento davvero di pregio, in particolar modo Dimitri Terenzi per la sensibilità e l’impegno profuso e invito, chiunque volesse avere maggiori informazioni, a contattare il numero 069940701”.