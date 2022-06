Cerveteri, Moscherini: “La sinistra ha paura di perdere il potere”

“Zito ex vicesindaco che si era dimesso in fretta e furia in coincidenza di notizie giornalistiche…passa dalle lusinghe agli insulti ad Anna Lisa Belardinelli”

L’ex Vice Sindaco Giuseppe Zito, lo stesso che si era dimesso in fretta furia in coincidenza di notizie giornalistiche, torna a scrivere sui Social svelando la sua natura: ieri blandiva Anna Lisa Belardinelli con una lettera aperta in cui le scriveva: “Il tuo percorso parte da lontano, ed è molta la credibilità che ti viene riconosciuta. In questi anni hai saputo rappresentare una destra democratica aperta al confronto nelle sedi che gli sono proprie. È il tuo modello, quello che grazie al tuo attaccamento alle regole ha creato consenso intorno a te – da elettori non soltanto di destra…. Ti auguro di avere la saggezza necessaria per intraprendere la strada migliore per te e per Cerveteri”.

Oggi, che Anna Lisa Belardinelli ha compiuto la scelta più coerente, intraprendendo con l’accordo con Gianni Moscherini la strada migliore per Cerveteri, lo stesso Zito

passa dalle lusinghe agli insulti, svelando il vero volto suo e della coalizione che sostiene.

La verità è che hanno paura di perdere il potere, perché la sconfitta è nell’aria: il vento del cambiamento soffia sempre più forte su Cerveteri e a fermarlo non saranno certo gli insulti ad Anna Lisa Belardinelli, a cui va la stima e la solidarietà della Città, che vuole dimenticare la precedente Amministrazione. I cittadini sanno qual è la scelta giusta per la Città di Cerveteri che oggi, più che mai, ha bisogno di risposte concrete per riconquistare la sua identità e la“Rinascita” a Città. Gli elettori domenica andranno ancora più convintamente a votare e a decretare la vittoria del candidato a Sindaco di Cerveteri Gianni Moscherini e la sua coalizione”.

Lo Staff del candidato a Sindaco di Cerveteri Gianni Moscherini

