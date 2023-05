La comunicazione ufficiale della Polizia Locale in merito ai cambiamenti apportati alla viabilità cittadina per la festa del Santo Patrono e per Saperi e Sapori

Cerveteri, modifiche alla viabilità per San Michele e Fiera –

In vista dei festeggiamenti del Santo Patrono di Cerveteri San Michele Arcangelo e della Fiera dei Saperi e Sapori che si svolgeranno nel Centro Storico e in Piazza Aldo Moro nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 maggio, il Comando di Polizia Locale rende note le modifiche alla viabilità cittadina in concomitanza delle iniziative.

La sosta in Piazza Aldo Moro e in Via Antonio Ricci e in tutto il Centro Storico sarà vietata dalle ore 18:00 di venerdì 5 maggio, mentre il transito delle auto sarà inibito dalla mattina di sabato 6 maggio.

Vista la chiusura al traffico di Piazza Aldo Moro, al fine di agevolare il transito veicolare, come di consueto, sarà invertito il senso di marcia di Via Col di Lana.

Per i residenti del Centro Storico, sarà riservato il parcheggio nell’area pavimentata davanti il Palazzo del Granarone. Per i visitatori della Festa, sarà invece allestito il consueto parcheggio al fianco del Cimitero Vecchio.

Per i portatori di handicap, i posti loro riservati sono stati collocati in Piazza Aldo Moro nello spazio adiacente i bagni pubblici.