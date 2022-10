Cerveteri, “Modelle e modelli per un giorno con Nonna Boutique” – riceviamo e pubblichiamo:

Ieri a Cerveteri 5 bellissime signore tra i 75 e gli 82 anni, 20 eccelsi Maestri del Gusto, 2 Sommelier Fashion e una “gajarda” Preside hanno dato vita ad una sfilata, che nulla aveva da invidiare alle passerelle milanesi, sulle note di follow rivers mixata dal Dj Andrea Bruzzese resa ancora più ritmata dal battito delle mani delle 55 signore over 70 che hanno fatto shopping con “Nonna Boutique”.

Apertura a sorpresa con l’insolita sfilata introdotta dalla Presidente Doc Italy Tiziana Sirna con i ringraziamenti a tutti i grandi Maestri del Gusto “Uniti per il Salvamamme”, a seguire i saluti della Sindaca Elena Gubetti, quelli dell’Assessore Francesca Badini e un toccante discorso della Presidente del Salvamamme Maria Grazia Passeri che ha commosso e fatto riflettere.

A rallegrare i cuori dei presenti la splendida conduttrice Paola Zanoni che ha magistralmente condotto la serata e presentato la meravigliosa cantante Giò di Sarno che dopo un’introduzione emozionale, in cui ha specificato perchè si mette a disposizione del Salvamamme e quanto l’associazione sia seria e diversa dalle altre, ha deliziato il parterre con 2 brani memorabili.

Madrina dell’evento la mirabile Nicole Di Mario avvolta in una nuvola nera dello stilista Luigi Bruno e l’ Ambasciatrice Doc Italy per nonna Boutique l’elegantissima stilista Nayra Laise.





Cerveteri, “Modelle e modelli per un giorno con Nonna Boutique”

Supporto fondamentale quello di Osvaldo Mustara sempre al fianco di Doc Italy pronto a risolvere ogni problema in tempo reale, del fotografo ufficiale Doc Italy Salvatore Arnone e dell’imprenditore Maurizio Strambi che grazie a Marco in tempo reale ha allestito la suggestiva piazza Santa Maria . Contributo concreto è stato dato dall’Istituto Alberghiero di Ladispoli con i suoi straordinari ragazzi, meravigliosi professori e la spumeggiante preside Dott.ssa Vincenza La Rosa,

“Save the Date 24 ottobre 2022”

Cerveteri ha dato il via al grande Tam Tam per la raccolta di “Eccellenze Unite per il Salvamamme” che vedrà protagonisti i Maestri del Gusto de circuito, fino a gennaio gli Ambasciatori del Gusto Doc Italy dedicheranno un prodotto o una ricetta sulla cui vendita una % sarà devoluta al Salvamamme, a fine Gennaio in Campidoglio la consegna dei Salvadanai.

Stupefacente la partecipazione dei grandi nomi del panorama food&beverage, che hanno reso per un giorno Cerveteri Capitale del Gusto e di Solidarietà, capitanati dalla mascotte Doc Italy Chef Gabriellino di 13 anni, in ordine alfabetico e non di importanza essendo tutti maestri eccelsi: Maestro Pizzaiolo Andrea De Luca, Mastra Pastaia Angela Fiorini, Chef Angelo Bugli, Chef Anna Maria Palma, Chef Antonio Magliulo, Maestro Pasticcere Arcangelo Dandini, Pasticcera Aurora Pecorella, Chef Bruno Brunori, Chef Corrado Correra, Chef Davide Sagliocco, Chef Elia Grillotti, Maestro Lievitista Fabio Albanesi, Maestro Panificatori Francesco Faedda, Chef Giuseppe Di Iorio, Maestro Pizzaiolo Maurizio Capodicasa, Maestro Tagliatore Mirko Giannella, Chef Salvo Cravero, Maestro Pizzaiolo Stefano Callegari, Mastro Gelatiere Umberto Esposito e il suo straordinario gelato Artigianale “Tonka”, maestri Stellari con abbinamenti Eccellenti alle Sommelier Catia Minghi & Catia Lorusso, referenti Doc Italy per il settore beverage.

Al Prossimo appuntamento di Gusto e Solidarietà