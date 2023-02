Gli studenti hanno partecipato alla mobilità conclusiva del progetto Erasmus Plus More Inclusive Schools

Cerveteri: concluso il progetto Mis in Portogallo per gli studenti del Cena

Con un grande cuore le famiglie della cittadina di Lixa in Portogallo, hanno accolto per una settimana sei ragazze dell’Istituto Comprensivo Cena di Cerveteri e sei alunni turchi provenienti da Anamur accompagnati dai rispettivi docenti, che hanno partecipato alla mobilità conclusiva del progetto Erasmus Plus More Inclusive Schools. Il progetto, mira a promuovere una crescita culturale e sociale che favorisca l’inclusione.

Dopo il concerto che si era tenuto a Cerveteri nel dicembre 2022, il gruppo si è cimentato in una rappresentazione teatrale svolta in lingua portoghese e inglese, attraverso la quale si è potuto dimostrare ai presenti che quando ci sono degli obiettivi comuni niente diventa irraggiungibile: non è vero che la differenza divide se ci crediamo…

I ragazzi, nonostante le diverse culture e lingua dei paesi di origine, hanno collaborato insieme divertendosi e realizzando uno spettacolo inclusivo per gli altri studenti, docenti e dirigenti, famiglie della scuola di Lixa, a cui vanno i più sentiti ringraziamenti per l’accoglienza ricevuta.

Sempre di più i partenariati Erasmus Plus aprono nuovi orizzonti alle scuole regalando bellissime opportunità a docenti e studenti!