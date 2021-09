Il delegato alla tutela e valorizzazione delle aree protette del Comune di Cerveteri, Roberto Giardina: “È un risultato davvero importante”

Cerveteri: mille firme per la difesa di Torre Flavia –

Prosegue la raccolta firme per la salvaguardia della Palude di Torre Flavia dall’erosione e arriva a quota mille. “Un risultato davvero importante”, ha commentato il delegato alla tutela e valorizzazione delle aree protette del Comune di Cerveteri, Roberto Giardina, promotore dell’iniziativa subito sposata dall’assessore all’Ambiente, Elena Gubetti, e resa concreta da Scuolambiente e Salviamo il Paesaggio Roma Nord.

“In pochissime settimane – ha proseguito – abbiamo raccolto circa mille firme a tutela di un bene comune come quello di Torre Flavia”. Per il delegato etrusco si tratta di “un bel segnale” per due motivi in particolare: il primo “perché si fa un importante passo in avanti per la protezione della riserva dall’erosione marina” e il secondo “perché i cittadini hanno dato prova di grande senso civico e di amore per il territorio”.

“Non ci vogliamo fermare”, ha proseguito ancora il delegato annunciando anche dei banchetti per dare la possibilità a tutti i cittadini di sottoscrivere la richiesta.

Intanto la raccolta firme proseguirà ancora all’associazione nautica di Campo di Mare, allo stabilimento Ezio La Torretta e al Centro associato veterinario Ladispoli in via Formiama. Sarà inoltre possibile sottoscrivere la petizione anche su change.org