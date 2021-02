Share Pin 11 Condivisioni

La bambina della quarta C del Giovanni Cena di Cerveteri racconta la storia del salvataggio

Cerveteri: Martina salva Winter, la caretta caretta spiaggiata a Pescia Romana

Si chiama Winter la caretta caretta spiaggiata in riva al mare a Pescia Romana e salvata anche grazie a Martina, l’alunna della quarta C del Giovanni Cena di Cerveteri, volontaria degli Amici di Torre Flavia con la sua mamma, insegnante di scuola dell’infanzia e membro di Sea Shepard, una delle associazioni che la scorsa estate, insieme a Tartalazio, hanno vigilato sulla schiusa delle uova delle tartarughe depositate lungo il litorale laziale.

“Winter è il nome che ho dato a una tartaruga marina della specie Caretta Caretta che la Guardia Costiera ha trovato spiaggiata in riva al mare a Pescia Romana”, ha raccontato Martina.

La testuggine non aveva la pinna anteriore destra. E così, in soccorso di Winter sono arrivate anche Martina e sua madre. “Abbiamo preso degli asciugamani per tenerla al caldo e proteggere i suoi occhi dal sole”.

Presa Winter a bordo della loro auto, Sonia, la mamma di Martina, ha subito contattato una biologa, Ilaria, a cui è stata affidata. E sempre Ilaria nel frattempo ha recuperato un’altra tartaruga a Torre Flavia. Entrambe le testuggini sono state portate a Zoomarine al centro recupero tartarughe marine.

