L’appello dei cittadini sui social: “Quando si potrà tornare a vivere in un contesto decoroso, pulito e sicuro?”

Cerveteri, “marciapiedi impraticabili in alcune zone della città”

Lo segnalano i cittadini sui social, sempre più stanchi di vedere trascurata la propria città, anche in un momento così delicato e difficile per l’emergenza del coronavirus.

“In questo momento non si dovrebbe fare polemica, ma le condizioni di molti marciapiedi di Cerveteri e frazioni sono in condizioni pietose ed alcuni sono davvero impraticabili, al punto da impedirne il passaggio”.

E ancora: “Ci sono strade a Marina di Cerveteri, come via Agylla, Largo Roma, via Casale, Via Gallori e Via Castel Giuliano in cui non esiste il taglio dell’erba. Quando si potrà tornare a vivere in un contesto decoroso, pulito e sicuro?”