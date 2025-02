Cerveteri, l’Under 19 Elite viene fermato, ma rimane in corsa per la salvezza. Bene le altre squadre del settore giovanile

Il Cerveteri U 19 Elite perde, ma meritava il pari contro il Tor di Quinto. I Cervi rimango in corsa per la salvezza diretta. Scendendo di categoria, torna al successo l’Under 18 che batte in casa la Vis Aurelia per 4-0. Bel successo dei verde azzurri, che mantengono le posizioni di vertice, con buone possibilità di vincere il campionato regionale.

Perde a Cesano l’Under 17, che viene battuto dai padroni di casa per 4-2. L’Under 16 viene battuto in casa della Viterbese, con il risultato finale di 1-2. Vince di misura l’Under 15 sul Monte Spaccato per 1-0, mentre l’Under 14 travolgono l’Anguillara per 6-0. Una gara, questa, che ha visto prevelare il gioco dei ceriti, che grazia a questo successo compiono un salto in avanti in classifica.