Cerveteri, l’Under 19 conquista un punto prezioso in trasferta

Di Formaggi la rete dei verdeazzurri. Sabato il derby della Via Aurelia contro il Ladispoli



Altro punto importante per il Cerveteri Under 19 Elite che pareggia sul campo dell’Atletico Morena.

Finisce 1- 1, la rete è siglata da Formaggi, che insieme a tutta la squadra ha offerto una prestazione esemplare. Erano numerose le assenze, soprattutto nel reparto offensivo, che hanno pesato sull’economia della squadra.

Una buona partita per i baby ceriti, che si portano a 11 punti in classifica, a 7 punti di vantaggio dal Ladispoli. La squadra di Sale sta dimostrando compattezza e solidità, fino ad oggi ha superato ogni rosea attesa. E per sabato al Galli è in programma il derby della via Aurelia contro i cugini del Ladispoli.

Una sfida che ha un valore significativo per entrambe le squadre.