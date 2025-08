Cerveteri, l’opposizione: “Sulla nomina del nuovo Amministratore di Multiservizi non tollereremo l’ennesimo inciucio politico”

Riceviamo e pubblichiamo:

Le forze di opposizione del Consiglio Comunale di Cerveteri denunciano con forza il rischio concreto che la scelta del nuovo Amministratore Unico di Multiservizi Caerite S.p.A. si trasformi nell’ennesima spartizione di poltrone a beneficio della maggioranza e dei suoi equilibri interni.

I dati e i fatti degli ultimi due anni parlano chiaro: crollo degli investimenti, blocco dell’innovazione, dismissione di attività redditizie come l’e-commerce farmaceutico, voragini nella liquidità aziendale, ritardi nei pagamenti, mancata nomina di figure apicali fondamentali come il Direttore Generale e il Collegio Sindacale, opacità nella trasmissione di documenti e informazioni al Consiglio e ai cittadini.

Abbiamo assistito a scelte gestionali prive di visione strategica, ad affidamenti diretti “di particolare urgenza” su contratti scaduti da anni, ad assunzioni di consulenti legati da rapporti professionali all’Amministratore, e ad una progressiva perdita di patrimonio aziendale e di fiducia pubblica.

Multiservizi è una società pubblica e strategica, non la cassa di compensazione politica dell’attuale amministrazione. Lo statuto è chiaro: l’Amministratore Unico deve essere scelto con procedura pubblica, sulla base di requisiti professionali e indipendenza da condizionamenti politici.

Noi vigileremo passo dopo passo sull’intero processo di selezione, pronti a denunciare pubblicamente ogni forzatura, a impugnare eventuali atti illegittimi e a rivolgerci, se necessario, alla Corte dei Conti e alle altre autorità competenti.

La città non può permettersi un altro Amministratore scelto per appartenenza politica e non per capacità: chi governa Cerveteri si assuma la responsabilità di nominare un vero professionista o si assuma davanti ai cittadini la responsabilità del tracollo finale di Multiservizi.