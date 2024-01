Cerveteri, l’opposizione presenta mozione in favore della pace

Cerveteri, presentata nei giorni scorsi una mozione per la “Pace in Medio Oriente”. La mozione in questione promossa dai consiglieri Bucchi e Orsomando (FDI), è stata condivisa anche dai consiglieri: Lamberto Ramazzotti, Giovanni Moscherini, Emanuele Vecchiotti, Vilma Pavin, Gianluca Paolacci, Luca Piergentili e Alessandro Fondate. Il documento esprime piena e profonda solidarietà allo Stato d’Israele al suo popolo e alle comunità ebraiche, piena solidarietà e vicinanza alla popolazione civile palestinese costretta a subire e fare le spese di scellerate scelte da parte di un gruppo di terroristi.

Con l’approvazione della mozione che ci auguriamo venga condivisa e votata anche dalla maggioranza – dichiara il consigliere Luigino Bucchi – vogliamo dare un segnale di vicinanza alle popolazioni in conflitto non solo in Medio Oriente ma anche a tutte le popolazioni delle cosiddetta guerre dimenticate vittime di atroci crimini. Confidiamo, ha proseguito Bucchi – nel ruolo attivo del nostro Governo affinché si raggiunga al più presto un accordo di pace che metta fine allo spargimento di sangue di donne, bambini e uomini innocenti. Una pace che non ci faccia più vedere le immagini atroci e raccapriccianti di morti. Una pace che ristabilisca un minimo di rispetto dei diritti umani fondamentali.