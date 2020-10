Share Pin 3 Condivisioni

Lo rende noto l’Istituto, coerentemente con le giornate di festa europee avvenute il 15, 16 e 17 ottobre

Cerveteri, l’I.C. Cena ha celebrato l’Erasmus Day

Nelle giornate del 15, 16 e 17 ottobre in Europa, per il quarto anno consecutivo, si festeggia l’Erasmus Day per raccontare e promuovere il programma Erasmus Plus. I ragazzi dell’I.C. Cena hanno celebrato la festa realizzando un composto e distanziato Flash Mob in palestra, per ricordare la vocazione europea del nostro Istituto. Dopo il premio ricevuto lo scorso anno in occasione della fiera Didacta a Firenze per il progetto Europe Web Walking, considerato uno tra i migliori progetti europei sia dalla Commissione Europea che dall’Agenzia Nazionale Indire, quest’anno docenti e alunni del Cena hanno dovuto confrontarsi con una realtà ben più restrittiva con la speranza di tornare presto a vivere l’esperienza dello scambio culturale e della mobilità internazionale. Il team di progetto sottolinea l’importanza di investire nella formazione e istruzione degli studenti nell’ottica di una dimensione europea.