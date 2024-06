Cerveteri, letture d’estate per famiglie e bambini alla biblioteca “Nilde Iotti”

Letture d’estate per famiglie e bambini a cura del gruppo volontari Nati per Leggere di Cerveteri

Prende oggi il via “Apprendisti lettori”, una rubrica all’interno giornale Baraonda News, che offre consigli per la lettura per i più piccoli. “Apprendisti lettori” è un progetto finanziato dal Centro per il libro e per la lettura e realizzato dalla Cooperativa Filef, ente gestore dell’asilo nido comunale “Gino Strada” di Cerveteri.

“Leggere insieme al tuo e alla tua bambina, è la cosa migliore che puoi fare per sostenere il suo sviluppo”. Attraverso la lettura è possibile passare del tempo insieme ai più piccoli e raccontare storie che restano nella memoria, stimolare la loro attenzione e favorire il sonno. Ad ogni lettura il bambino scopre cose nuove e diverse, potrà avere piacere nel leggere la stessa storia tante volte oppure cambiare libro e viaggiare in altri mondi., ogni illustrazione è una strada da raccontare e da ogni storia nascono altre storie e mille domande che arricchiscono la vita.



La Filef invita bambini e genitori a partecipare ai seguenti appuntamenti per leggere, sognare, divertirci … e diventare Apprendisti lettori!

“Leggimi perché mi piace”: letture per mamme e neonati presso il Consultorio di Cerveteri – Via

Martiri delle Foibe (27/06/2024 e 19/09/2024) – locandina

“Letture d’estate”: lettura a bassa voce per famiglie e bambini, realizzate in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Cerveteri “Nilde Iotti” – locandina

Consigli per la lettura:

UNO SPETTACOLO GRANDISSIMO

Scritto da Vanessa Policicchio Rizzoli

Illustrato da Valentina Corradini

Target: 3 anni



Che confusione! Invece di pensare allo spettacolo che devono creare i colori passano il loro tempo e litigare e discutere su chi di loro sia il più grande, cercando in ogni modo di superarsi. Violetto si gonfia come un pallone, Arancione corre velocissimo e Verde piange disperato, per non parlare degli altri! Come si fa a realizzare uno spettacolo grandissimo se tutti sono impegnati a litigare? Un libro divertente e coloratissimo per superare i litigi e dare a tutti la possibilità di brillare nello spettacolo più bello di sempre.