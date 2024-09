Cerveteri: le tre partecipanti del Centro Equestre Barone si qualificano alle finali nazionali che avranno luogo a Cattolica

Nel weekend del 14 e 15 settembre si è svolta la finale del Progetto Sport 2024 FISE Lazio, le tre partecipanti del Centro Equestre Barone si qualificano alle finali nazionali che avranno luogo a Cattolica, Mariagiulia De Caro in LBP 80, Letizia Aquilante in LB 80 e Giorgi Cattaruzza nel Livello 1 Junior.

È stato un weekend travagliato con il ritiro di Mariagiulia che nella giornata di sabato ha fatto una brutta caduta in campo prova che l’ha portata in ambulanza per gli accertamenti e cure primarie, ma tutto sommato sta bene, ma non è partita sia nell’ manche di sabato e in quella di domenica, sotto consiglio medico, Letizia partecipa in entrambe le manche ma con doppio scarto purtroppo viene eliminata in entrambe le manche, Giorgia porta a casa un 14º il sabato è un 6º la domenica e viene premiata in classifica generale aggiudicandosi il 10° posto assoluto, Mariagiulia anche con l’assenza della finale che avrebbe portato il punteggio raddoppiato, conclude al 16º posto assoluto e Letizia raggiunge pur prendendo zero punti nella finale regionale il 17º posto assoluto.

Complimenti ragazze siete l’orgoglio del l’equitazione per la nostra città