Cerveteri: le Olimpiadi della legalità sbarcano al Cena

L’IC Cena si contraddistingue anche questa volta per una forte attenzione ai giovani studenti, alle loro famiglie e ai docenti con l’avvio della prima fase del progetto James Fox “Olimpiadi della Legalità e Sicurezza” I Love My City . in questa prima fase insegnanti, genitori ed educatori della scuola potranno avere l’opportunità di partecipare gratuitamente a seminari e corsi on¬line per essere pronti a supportare gli alunni a crescere nel rispetto dei principi della legalità.

Nella fase successiva scuola e famiglie lavoreranno insieme nella creazione di un ambiente di apprendimento favorevole, propositivo, incoraggiante.

Gli eventi formativi on line sono gratuiti per genitori e insegnanti dell’IC CENA e prenderanno i il via il 07 marzo 2022 con il primo seminario “Bullismo e Cyberbullismo: le vittime e gli autori” e proseguiranno con temi importanti:

-Crescere legalmente i propri figli;

-Figlio ribelle, genitore positivo;

-CyberTeen : crescere i figli nell’era digitale;

-CyberTeen: il metodo per educare i bambini in un mondo digitale;

-L’allievo oppositivo come gestirlo in classe;

-Intelligenza emotiva : l’altra faccia del successo.