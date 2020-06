Condividi Pin 1 Condivisioni

3000 accessi nel week-end. Gubetti: “un’estate in sicurezza”. Tanti anche gli sportivi che hanno frequentato l’area kite

Cerveteri, le misure anti-covid sulle spiagge funzionano – Quasi 3mila presenze, tanti sportivi, un week-end svoltosi in completa sicurezza e rispetto delle limitazioni imposte dal DPCM. Si è concluso così il fine settimana sulle spiagge di Campo di Mare a Cerveteri, un buon dato che conferma l’appeal della costa cerite sui turisti e vacanzieri della Capitale e del Lazio.

“Lungo e accurato lavoro svolto insieme alla Capitaneria di Porto del’Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile e a tutti gli operatori del settore balneare, per avviare la stagione estiva in completa sicurezza sulle nostre spiagge – ha dichiarato l’Assessora alle Politiche Ambientali Elena Gubetti – l’accesso alle spiagge libere è contingentato grazie a personale addetto alla sicurezza agli accessi, proprio per far sì che all’interno di ogni spiaggia vi siano un numero di bagnanti tale da poter mantenere il distanziamento sociale così come previsto dal DPCM. Anche gli stabilimenti balneari si sono adeguati perfettamente, dimostrando un grande senso di responsabilità, in questa stagione estiva sicuramente diversa dal solito”.

“Nel week end abbiamo registrato 900 presenze nella giornata di sabato e 1800 nella giornata di domenica, – ha aggiunto l’Assessora Gubetti – a questi numeri, vanno aggiunti quelli relativi l’area kite, con oltre 70 appassionati di sport acquatico che hanno scelto il nostro mare per praticare la propria attività preferita. Oltre al comportamento dei bagnanti anche il lavoro svolto dagli addetti alla sicurezza, 28 tra uomini e donne, è stato impeccabile. A loro, così come a tutti coloro che stanno rendendo possibile lo svolgersi della stagione balneare, il mio ringraziamento e augurio di un buon lavoro sulle nostre spiagge”.