Cerveteri lancia “Quartiere Pulito 2025”: un nuovo sistema sperimentale per una città più pulita

L’assessore Gnazi di Cerveteri ha annunciato un’iniziativa importante per migliorare la pulizia della città.

“In ottica di trovare delle soluzioni che permettano di avere una città più pulita possibile, lunedì prossimo (e per i successivi 4 lunedì) inizierà un sistema di pulizia sperimentale che auspico possa portare i suoi frutti,” ha spiegato.

Il progetto si chiama “Quartiere Pulito 2025” e prevede un metodo diverso rispetto al solito.

“In buona sostanza, nello spazio di una giornata, invece di avere gli operatori Rieco in giro su tutto il nostro (vastissimo) territorio ad occuparsi di attività diverse tra loro, saranno tutti concentrati su una zona circoscritta, con vie ben definite,” ha detto l’assessore.

Durante questa giornata, si procederà con “lo spazzamento delle strade, a tagliare i cigli dei marciapiedi, a sistemare le situazioni di degrado ed a lavare tutto con le macchine spazzatrici.”

L’obiettivo è “fare un’opera di pulizia completa insomma su quella zona.”

Per rendere tutto più trasparente e verificabile, Gnazi ha sottolineato che “il fatto di scrivere i nomi delle vie non è una caso, perché l’idea è di rendere tutto trasparente e, pertanto, verificabile.”

Il primo step partirà dalla frazione di mare, più precisamente dalla parte più a nord di Cerenova.

“Si tratta di un esperimento che, per ora, non sostituisce il sistema di pulizia tradizionale,” ha precisato, “ma se, come auspico, questo nuovo metodo funzionerà, lo faremo diventare quello principale.”

L’assessore si è mostrato ottimista e ha concluso dicendo che questa iniziativa rappresenta un passo importante verso una città più pulita e curata.