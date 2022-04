Sono quattro le candidate a sindaco. Per Ladispoli la dem Silvia Marongiu e Amelia Mollica Graziano. Per Cerveteri Elena Gubetti e Anna Lisa Belardinelli

Cerveteri – Ladispoli, elezioni al femminile: tante donne in lizza per la guida delle due città –

Sarà una competizione, si può dire, al femminile, quella in programma per il 12 giugno prossimo. Sono diverse infatti le donne scese in campo per conquistare la guida della città: da una parte c’è Ladispoli con le sue due candidate a sindaco, Silvia Marongiu per i dem, e Amelia Mollica Graziano, per i moderati.

Dall’altra c’è Cerveteri e le sue due donne: Elena Gubetti per il centrosinistra e Anna Lisa Belardinelli nel centrodestra. Quattro donne alla guida di quattro compagini politiche per dare il loro contributo alla crescita delle loro città.

Ed è proprio sull’aspetto “femminile” della campagna elettorale che anche la candidata sindaco dem di Ladispoli, Silvia Marongiu, si è soffermata: “Il rinnovamento e la forza delle donne è e sarà una costante nella politica dei territori”.

La candidata del centrosinistra ladispolano era presente ieri pomeriggio alla presentazione ufficiale della “collega” etrusca, Elena Gubetti, chiamata a prendere nelle sue mani l’eredità lasciata dal sindaco uscente di Cerveteri, Alessio Pascucci (e che a Ladispoli sfiderà, tra gli altri, anche la Marongiu, per conquistare la guida della città balneare).

“Due candidate a sindaca, due riferimenti consolidati nel campo progressista, per i cittadini di Ladispoli e Cerveteri – ha proseguito ancora Marongiu – che potrebbero condividere insieme importanti percorsi di crescita e sviluppo. In bocca al lupo cara Elena Gubetti per la tua campagna elettorale. Spero di incontrarti presto – ha concluso – per scambiarci nuovamente progetti e visioni per il prossimo presente e futuro”.