Cerveteri, la spinta di due ex allenatori verde azzurri: Ceripa e Carbone caricano la squadra cerite in vista dell’esordio di domenica –

Alla vigila dell’esordio dei Cervi al Galli, domenica alle 11.00, di fronte al Palocco, ci sono due ex allenatori che dicono la loro sulla stagione dei verde azzurri. Il più celebre, è Vinceno Ceripa, tecnico protagonista in assoluto della storia del calcio cerite, artefice nel 1991 della promozione degli etruschi dalla serie D alla C2. L’altro, è Fabrizio Carbone, allenatore che ha guidato i Cervi per tre stagioni in totale, in Prima Categoria , Promozione e Eccellenza. “Anche se devo dire la verità vengo raramente allo stadio, seguo le sorti della squadra – ha riferito Ceripa -. In generale trovo che la famiglia Lupi abbia molta passione, si spende tanto per portare avanti il club, cosa che oggi non è facile. Sulla squadra ho visto che è guidata da un allenatore che è ambizioso e sa lavorare con i giovani. La Promozione rispetto a quando l’allenavo io è cambiata molto, ma rimane un campionato dove ci sono squadre sempre attrezzate. Al Cerveteri auguro di fare bene”. Per Carbone, la squadra guidata da Gabrielli può crescere domenica in domenica. “Andrea ha iniziato ad allenare, facendomi il secondo quando ho preso il Cerveteri 12 anni fa. E’ una persona intraprendente, ha molto fiuto sui giovani. Li cresce e li svezza, sa coccolarseli. Credo che farà bene, ci vorrà del tempo, ma raggiungerà la salvezza”.