Cerveteri: la Serie C femminile di volley vince la prima

Esordio positivo per le ragazze della RIM Sport Cerveteri, cedono in 4 set i ragazzi di coach Capriotti

Si è conclusa la prima giornata del campionato regionale di serie C di volley e le formazioni della RIM Sport Cerveteri sono state, entrambe, protagoniste di una buona prestazione. Le ragazze di coach Ribeiro Miliante hanno conquistato 3 punti contro il Volley Friends Roma, mentre i ragazzi di coach Capriotti si sono dovuti arrendere alla NFA Saet in 4 set, una formazione, quella romana, che punta dichiaratamente alle zone alte di classifica, essendo una delle retrocesse dal campionato nazionale di Serie B. insomma, è stata una giornata positiva che conferma le potenzialità di entrambe le squadre.

“Come tutti gli esordi – ha esordito coach Ribeiro Miliante – è stata una partita abbastanza tesa in cui non siamo partiti benissimo. Siamo comunque riusciti a riprende la gara e a fare una buona prestazione. Nel primo set, abbiamo fatto un buon recupero – ha spiegato il coach delle ragazze RIM – e alla fine abbiamo portato a casa il parziale ai vantaggi. Non era una partita facile a livello di tenuta mentale perché, nonostante loro fossero una squadra giovanile, hanno dei buonissimi talenti. Mi auguro che, la prossima

settimana, in casa, le ragazze riescano ad esprimere meglio quello che sanno fare”.

Più complicato l’incontro della Serie C maschile, Brunelli e compagni hanno, però, venduto cara la pelle contro una delle favorite del girone. “Abbiamo perso 3 a 1 – ha dichiarato coach Mauro Capriotti, allenatore dei ragazzi – ma eravamo partiti consapevoli che sarebbe stata una prima uscita difficile. Volevamo fare la miglior gara possibile, consapevoli che il risultato sarebbe stato conseguenza diretta di quanto fatto. Sotto di 2 set – ha continuato il coach – abbiamo disputato un ottimo terzo parziale vincendo per 25 punti a 21. Purtroppo, abbiamo buttato il quarto ai vantaggi dopo aver avuto set point, altrimenti saremmo andati al tie-break. Il responso è stato condizionato dai troppi errori e dalla fatica che abbiamo fatto nel mettere palla a terra. Contro una squadra del genere, non si può concedere tanto perché poi se ne vanno. Posso dire che è stata una montagna russa, in alcuni momenti siamo stati molto bravi, in altri meno. La prima di campionato è sempre un’incognita e il sorteggio non ci ha aiutato, però, tutto sommato sono contento per la tenuta mentale e per il fatto di non aver mollato dopo aver perso i primi 2. Le basi ci sono e non possiamo far altro che migliorare”.

E allora appuntamento a sabato prossimo quando la pallavolo animerà, per la prima volta quest’anno, il PalaRim, fortino di casa in cui, storicamente, i verdeblù si esprimono al meglio. Per le ragazze arrivano le biancocelesti della Lazio Volley & Sport, squadra molto insidiosa che, lo scorso anno, ha raggiunto la finale play off. I ragazzi, invece, se la vedranno con Fenice Roma Pallavolo, reduce da una vittoria per 3 a 0 – anche se con parziali tirati – con la Roma Sports. Le luci del PalaRim si accenderanno a partire dalle ore 17:00 e, eccezionalmente, toccherà prima alla C maschile, a seguire la C femminile.

I punteggi:

Serie CF: Volley Friends Roma VS RIM Sport Cerveteri 0-3 (26-28; 16-25; 21-25)

Serie CM: Asd NFA Saet VS RIM Sport Cerveteri 3-1 (25-19; 25-17; 21-25; 26-24)