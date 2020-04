Condividi Pin 6 Condivisioni

Nella frazione di Valcanneto continua la pratica del’abbandono dei rifiuti

Cerveteri, la quarantena non ferma gli incivili –

Mentre la maggior parte degli italiani è rinchiusa dentro casa per rispettare le prescrizioni del Dpcm per evitare il diffondersi del coronavirus, c’è chi approfitta delle strade vuote (anche durante le ore diurne) per abbandonare i propri rifiuti.

A essere maggiormente colpite, purtroppo, ancora una volta, sono le frazioni della città etrusca.

In questo caso, la frazione di Valcanneto.

Incivili hanno deciso di abbandonare diverse buste, probabilmente di rifiuti indifferenziati, nei pressi dei contenitori per la raccolta degli abiti usati.

Una piaga, quella dell’abbandono rifiuti, che purtroppo sembra non avere mai fine.