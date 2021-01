Share Pin 0 Condivisioni

Si tratterebbe di un refuso l’indicazione delle ore 15 come orario massimo per il conferimento

Cerveteri, la Gubetti chiarisce sull’ordinanza rifiuti di Capodanno –

L’ordinanza n.58 con le regole da rispettare per una corretta raccolta differenziata è entrata in vigore lo scorso 31 dicembre a Cerveteri.

Si tratta di uno strumento che mira ad ottenere una riduzione dei rifiuti urbani avviandoli a un corretto recupero.

“Nei giorni scorsi però – precisa l’Assessora alle Politiche Ambientali Elena Gubetti – a causa di un refuso in fase di stesura dell’Ordinanza, si è creato timore nella cittadinanza per possibili sanzioni dovute al mancato ritiro dei mastelli dalle strade”.

“L’orario massimo consentito per il ritiro dei mastelli non è quello delle ore 15:00 come erroneamente indicato nella tabella delle violazioni, ma è entro le 24.00 del giorno di raccolta come indicato (questa volta correttamente) al punto E dell’ordinanza”, spiega.

“In poche parole, una volta che l’operatore della Ditta di igiene Urbana ha effettuato la raccolta, gli utenti possono ritirare il mastello svuotato al massimo entro le ore 24.00”, aggiunge.

L’ordinanza, già entrata in vigore dal 1 gennaio contiene tutti i comportamenti virtuosi da adottare al fine di una corretta raccolta differenziata da parte dei cittadini.

Anche l’abbandono dei rifiuti lungo le strade periferiche della città trova spazio nell’ordinanza: “Al fine di evitare non corrette modalità di conferimento, si è proceduto a dettare disposizioni normative in ordine alle modalità dei conferimenti dei rifiuti urbani”, dice la Gubetti.

Il testo completo dell’Ordinanza con i relativi allegati contenenti limitazioni e sanzioni è disponibile su www.comune.cerveteri.rm.it.