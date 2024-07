Cerveteri, la Di Cola: “C’è tanto impegno dietro al lavoro dei servizi sociali”

“Il mio impegno nel settore ha aumentato la mia consapevolezza”

Buongiorno sono Antonella Di Cola consigliera comunale, quest’esperienza che sto facendo mi sta portando tanta consapevolezza in più, facendomi rendere conto di quanto impegno e determinazione c’è dietro il lavoro dei servizi sociali, ho sempre pensato e ragionato da esterna, ma viverla è tutt’altro mondo.

Una cosa che sembra semplice da risolvere alcune volte diventa complessa, perché ha dei passaggi obbligatori che portano via del tempo, quel tempo che le famiglie non hanno.

Siamo abituati a vivere giorno per giorno risolvendo il problema nell’immediato, ho avuto la possibilità di avvicinarmi a tante famiglie che hanno arricchito il mio bagaglio, ne faccio orgogliosamente parte, sono famiglie che spesso vivono situazioni difficili ma che hanno sempre la porta aperta per tutti, sempre pronte a ricredersi e salire sulla barca dell’aiuto a prescindere da chi quella barca la conduce, sono orgogliosa di poter essere di supporto e di poter risolvere il risolvibile per le nostre famiglie.

Siamo stanchi di persone che cavalcano l’ onda e usano le famiglie e la disabilità solo per fare cosa?Magari chi ne parla poi spesso sono le stesse che neanche per spostare un piccolo sasso le abbiamo mai viste.

Un mio immenso GRAZIE però lo dono allo splendido lavoro che fanno le assistente sociali del nostro comune in particolare alla responsabile dottoressa Giorgia Medori sempre pronta a rispondere a tutte le innumerevoli domande che le faccio giornalmente, voglio anche ringraziare la dottoressa Jasmine Biro che sta seguendo la parte del distretto in maniera eccellente.

Vi ringrazio personalmente, state dando il massimo e questo mi rende estremamente orgogliosa di voi.