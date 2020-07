Condividi Pin 2 Condivisioni

Cerveteri, la Belardinelli a Pascucci: “Non faccio ostruzionismo e non vengo in aula impreparata”

“Come al solito il sindaco Pascucci non perde occasione per attaccare e offendere le opposizioni, peraltro senza distinguo”.

Così Annalisa Belardinelli consigliere comunale di opposizione in quota FdI che, a margine del consiglio comunale aggiunge:

“Personalmente ho votato favorevolmente due atti su tre (rigenerazione urbana e PUA) e se non ho votato la delibera sulla perimetrazione del Cerqueto è perché mancava un un atto fondamentale che non ci è stato prodotto, nonostante il sindaco abbia detto che era stato protocollato la mattina stessa. L’opposizione ha fatto domande e osservazioni precise e puntuali che come sempre non hanno trovato risposta né dal sindaco né dai consiglieri di maggioranza”.