Ancora riflettori puntati sull’ok del consiglio comunale all’espansione del supermercato sulla Settevene Palo Nuova

Cerveteri, Italia Viva: “La maggioranza è riuscita a far passare un ‘interesse privato’ per ‘interesse pubblico'” –

I riflettori continuano a restare ben puntati sull’espansione del supermercato sulla Settevene Palo Nuova autorizzata dal consiglio comunale di Cerveteri.

Questa volta a intervenire è il consigliere ed esponente di Italia Viva, Maurizio Falconi: “La maggioranza dell’assemblea comunale è riuscita a far passare un “interesse privato” (peraltro legittimo) per “interesse pubblico”, stravolgendo l’iter necessario per i permessi”, ha detto Falconi.

E Falconi ribadisce la contrarietà dell’opposizione all’autorizzazione concessa: “Non all’ampliamento in sé ma al modo con il quale ci si è arrivati”, ha sottolineato Falconi.

“Spiace, ma d’altronde non è stata la prima volta né sarà l’ultima che l’amministrazione Pascucci usi di queste scorciatoie, che portano naturalmente a comment sussurrat di “interessi privati”. Certo che definire l’ampliamento di un supermercato un “interesse pubblico” non solo è azzardato ma anche fantasioso”.

“Ma Cerveteri – ha proseguito ancora l’esponente di Italia Viva – ha un’amministrazione e un Sindaco capaci di trasformare una coperta singola in una coperta matrimoniale”.

“Le scorciatoie non sempre sono una buona idea, potrebbero, come è accaduto a Cappuccetto Rosso, far incontrare il lupo nel bosco. Staremo a vedere cosa succederà – ha concluso Falconi – e se i sussurri si tramuteranno in grida, di dolore per chi ha voluto attraversare il bosco usando una scorciatoia”.