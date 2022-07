Ogni domenica dalle 17 alle 21 in via dei Pini a Campo di Mare

Cerveteri: isola ecologica mobile per gli utenti non residenti

Parte il servizio di isola ecologica a Campo di Mare rivolto ai non residenti.

Ogni domenica dalle 17 alle 21 in via dei pini a Campo di Mare, gli utenti non residenti che tornano a casa la domenica potranno conferire i propri rifiuti prima di andare via, secondo queste indicazioni:

NON RICICLABILE: con il mastello in dotazione per la registrazione del conferimento;- SCARTI ORGANICI: in sacchetto compostabile;

IMBALLAGGI in PLASTICA: in sacco semitrasparente:

CARTA e CARTONE: sfusa o in sacco di carta.

IMBALLAGGI in VETRO e METALLO: sfusi o in sacco semi trasparente

I RIFIUTI DEVONO ESSERE CONFERITI ENTRO LE ORE 20:50.I CONFERIMENTI SARANNO CONTROLLATI DALLE GUARDIE ECO-ZOOFILE.

*AVVERTENZA IMPORTANTE. Con l’avvio della TARIP (tariffa puntuale) il conferimento dei rifiuti è riservato agli utenti non residenti in possesso dei mastelli per la raccolta differenziata. Chi non è in possesso può ritirarli presso l’isola ecologica di Via Settevene Palo Nuova prenotando il ritiro al numero: 3510702468, operativo dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00, oppure compilando il form disponibile sul sito del Comune di Cerveteri nella sezione»-Rifiuti+Valore».