Cerveteri, inizia l’opera di pavimentazione del lungomare

La prima fase di recupero e valorizzazione dell’importante strada si avvia alla conclusione

Non si fermano i lavori a Campo di Mare e l’Assessore ai Lavori pubblici Matteo Luchetti garantisce che dalla prossima settimana inizierà l’opera di pavimentazione.

“Ci sarà una diversa percezione dell’andamento dell’opera pubblica”, spiega Luchetti.

I lavori in corso sono la prima tappa di un progetto più ampio nell’ambito del piano di lavori triennali del Comune di Cerveteri.

“Non abbiamo motivi di dubitare che i lavori vengano consegnati entro la scadenza”, dice l’Assessore.

“I lavori stanno procedendo abbastanza bene – specifica –: siamo fiduciosi per la consegna nel mese di maggio”.

Le altre opera a Campo di Mare

“Per Campo di Mare sono in incubazione anche altre due opere: il ponte sullo Zambra con la ciclopedonale e la seconda parte del lungomare”.

Il ponte è già stato finanziato: il Comune ha ottenuto per l’opera 400.000 euro e ora l’ente si prepara ad avviare l’iter burocratico per superare alcuni vincoli per poter far iniziare i lavori.

Il secondo lotto di lavori al lungomare sta per essere invece finanziato: i lavori aggiuntivi riguarderanno l’attuale parcheggio, in terra battuta, e le aree limitrofe ad esso.

Il Comune è in attesa di ottenere un finanziamento per avviare i lavori e il resto delle opere sarà invece coperto con fondi comunali.

