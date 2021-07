Brutto incendio in via Lombardia a Cerveteri. Sul posto i volontari della Protezione civile di Cerveteri

Cerveteri, incendio in via Lombardia in zona Vignali –

Un brutto incendio in questo momento si è sviluppato in via Lombardia, in zona Vignali. Dall’incendio si è sviluppata una colonna di fumo nero.

Sul posto sono presenti i volontari della Protezione civile di Cerveteri che stanno domando le fiamme per mettere in sicurezza l’area e le abitazioni circostanti. IL VIDEO