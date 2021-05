Share Pin 0 Condivisioni

Cerveteri, inaugurato l’Angolo del Libro a Valcanneto

“Bella partecipazione questa mattina in Largo Giordano a Valcanneto, dove ho avuto il piacere di partecipare all’inaugurazione dell’Angolo del Libro, iniziativa che unisce lettura, cultura e territorio organizzata dal sempre attivo CDZ Valcanneto.

Una piccola biblioteca all’aperto dove trovare, donare e scambiare libri. Davvero complimenti! Presenti all’evento, anche i ragazzi Agesci Gruppo Scout Cerveteri 1 come sempre con le loro bellissime uniformi impegnati in tante iniziative per la collettività”.

Così il sindaco Pascucci in un post social.

