“Non è costato nemmeno un centesimo alle famiglie, nemmeno un centesimo alle casse del Comune. Si trova davanti al consultorio della Asl, vogliamo che sia uno spazio per i bambini, per le famiglie, per tutti. Altalene, uno scivolo, un percorso giochi per bambini e panchine all’ombra dove potersi sedere.

Cerveteri, inaugurato il parco di Martiri delle Foibe e i murales del consultorio

Realizzare uno spazio come questo era uno dei miei obiettivi, che sono felice che proprio oggi, in concomitanza del mio primo anno da Sindaco di Cerveteri sia diventato realtà. Un ringraziamento sentito lo rivolgo al mio Delegato Domenico Paglialunga, all’Assessore Francesca Appetiti e al Vicesindaco Federica Battafarano, oltre ovviamente a tutta la Multiservizi Caerite, nostra municipalizzata, grazie alla quale è stato possibile realizzare questo parco. Un ringraziamento finale lo rivolgo alla ASL ROMA 4, che proprio oggi ha inaugurato dei meravigliosi murales artistici lungo le mura del consultorio, e alle case farmaceutiche che servono le farmacie comunali di Cerveteri, ovvero TeVa, Prodeco Pharma – etica per Natura e EuPhidra”.

Così il sindaco Elena Gubetti in una nota stampa.

Sempre oggi pomeriggio e in contemporanea sono stati inaugurati alla presenza del direttore Generale Cristina Matranga e del direttore del distretto 2, Alessandra Petruio i murales del consultorio di Cerveteri.