Una mattinata contro la violenza sulle Donne: appuntamento per sabato 25 novembre alle ore 10:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone

Cerveteri, il volo delle farfalle, il coraggio e la speranza –

“Il Volo delle farfalle, il coraggio e la speranza”. È questo il titolo del convegno che Francesca Badini, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri, insieme alla Cooperativa BeFree, e in collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato ETS, Scuolambiente, la Consulta dei Cittadini Migranti e Apolidi e l’artista Luisana Leone, ha organizzato per sabato 25 Novembre alle ore 10:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone, in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne.

Una mattinata di dibattiti, riflessioni, testimonianze e spazi artistici, per fare luce ancora una volta, per sensibilizzare sul tema della violenza di genere, più che mai drammaticamente attuale proprio come i numerosi casi di cronaca nera stanno raccontando negli ultimi giorni. Nutrito il programma della mattinata, che vedrà le esibizioni musicali della soprano Elena Danusia, che eseguirà alcuni brani.

Tra gli interventi, quello di Scuolambiente, che leggerà i brani “Il Mazzo di Fiori” e “La Voce delle donne”, di Ileana Aiese Cigliano, responsabile del Centro Antiviolenza di Cerveteri che parlerà di inclusione sociale, l’empowerment come metodo e di Astrid Raykovich, Consigliera comunale aggiunta e Presidente della Consulta dei Cittadini Migranti e Apolidi, che affronterà il tema della sfida delle migrazioni con i suoi modelli di integrazione.

“Sono 106 le Donne che dall’inizio dell’anno sono state uccise per mano dell’uomo, del proprio partner, della persona in cui riponevano fiducia e che invece si è trasformato nel loro carnefice. Un numero impressionante frutto di una mancanza culturale, di una società malata che come cittadini e istituzioni dobbiamo assolutamente contrastare in ogni maniera – ha detto Francesca Badini, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri – nell’evento di sabato, che è aperto a tutti, uomini e donne di qualsiasi età, ascolteremo testimonianze, momenti ed esperienze di chi ogni giorno, come il personale della cooperativa BeFree, lavora nel sociale e contrasta in maniera fattiva, con lo Sportello Antiviolenza presente nella nostra città, la piaga della violenza di genere. Invito dunque tutta la cittadinanza a partecipare: sarà occasione di riflessione davvero importante”.

Il programma delle iniziative della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della violenza contro le Donne proseguirà poi nel pomeriggio, a Sala Ruspoli, con una serie di appuntamenti organizzati dall’Assessorato alle Politiche Culturali, tutti ad ingresso gratuito e con inizio alle ore 16:00.