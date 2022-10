Cerveteri, il sindaco Elena Gubetti: “Sbagliate le notizie sul caso Di Berardino. Il suo ricorso al Tar del Lazio non è stato accolto”

Il primo cittadino smentisce le notizie apparse sui mass media nei giorni scorsi

“Sbagliate le notizie sul caso Di Berardino: il suo ricorso al Tar del Lazio non è stato accolto”

“Ogni ricorso della Signora Bruna Di Berardino è stato rigettato ed ogni appello presentato sia per la decadenza della concessione per il posteggio per l’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche, sia per l’ulteriore ricorso contro l’ingiunzione per la rimozione della struttura. Sentenze entrambe confermate dal Consiglio di Stato. Sono pertanto erronee le informazioni che in questi ultimi giorni hanno riportato alcune testate giornalistiche del territorio sulla vicenda legata all’ex spazio espositivo e vendita posizionato davanti la Necropoli Etrusca della Banditaccia”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, a seguito degli articoli della stampa locale relativamente i contenziosi giudiziari esistenti tra la ex titolare del punto vendita e il Comune di Cerveteri.

“Non sono pertanto corrispondenti al vero le notizie uscite in questi giorni sulla stampa locale – conclude il Sindaco Gubetti – la verità è che il ricorso della Sig.ra Di Berardino non ha ottenuto alcun accoglimento da parte del Tar del Lazio. Per quanto riguarda invece la multa da 5mila Euro comminata alla Sig.ra Di Berardino, c’è da precisare che la Cassazione non l’ha annullata, ma semplicemente ha rinviato la causa al Tribunale Civile di Civitavecchia per una nuova valutazione, dove saranno utilizzate con ogni probabilità le sentenze del Tar e del Consiglio di Stato nel frattempo intervenute. Con l’occasione, ringrazio l’ufficio Legale del Comune di Cerveteri ed in particolar modo gli Avvocati Enza Intoccia e Valerio Morini, che hanno seguito l’intero iter giudiziario”.