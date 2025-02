Il Sindaco Elena Gubetti: “Complimenti al Professor Visocchi, figura di grande spessore non soltanto professionale ma anche umano. Onorati sia un nostro concittadino”

Cerveteri, il Professor Massimiliano Visocchi insignito dell’Oscar mondiale della neurochirurgia

Cerveteri vince il Premio Oscar. Non nel cinema, ma nel prestigioso campo della neurochirurgia.

Lo fa grazie al Professor Massimiliano Visocchi, insignito della Medaglia Internazionale di Eccellenza in Medicina della Bobby Jones Chiari & Syringomyelia Foundation, un premio internazionale all’eccellenza per gli studi e l’attività chirurgica sulle patologie della giunzione cranio-cervicale, in particolare sulla malattia di Chiari e la siringomielia, una malattia congenita rara causata dallo sviluppo difettoso della fossa cranica posteriore che risulta più piccola del normale.

Massimiliano Visocchi, neurochirurgo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Fondazione Policlinico Gemelli, ha dedicato gran parte della sua vita professionale allo studio delle patologie di questo distretto particolare. Nell’elenco dei premiati degli anni passati figurano alcuni tra i più prestigiosi nomi della neurochirurgia mondiale.

Cerveteri, il Professor Massimiliano Visocchi insignito dell’Oscar mondiale della neurochirurgia

“Il Professor Massimiliano Visocchi è un’eccellenza nel campo della neurochirurgia, una vita di studi, di continue ricerche, approfondimenti, una vita dedicata alla medicina e alla scienza – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – una figura di alto spessore non soltanto da un punto di vista professionale ma anche umano che siamo onorati sia un nostro concittadino. Il prestigioso riconoscimento conferitogli e che ritirerà il prossimo 7 novembre, è il giusto premio per una persona del suo valore. Autore di oltre 300 pubblicazioni, da 11 anni Visocchi dirige un master di II livello sulla chirurgia della giunzione cranio-cervicale, al quale partecipano anche molti studenti da Paesi a basso e Medio reddito, grazie a borse di studio dell’EANS, società europea di neurochirurgia, ed è inoltre direttore del centro di ricerca di Ateneo della Chirurgia della giunzione cranio-cervicale e dirige l’UO di Giunzione cranio-cervicale di Fondazione Policlinico Gemelli”.

“Estremamente conosciuto, apprezzato e stimato nella nostra città – aggiunge il Sindaco Gubetti – il Professor Visocchi in tante occasioni ha unito l’amore per la scienza e la medicina anche alla promozione del territorio Cerveteri: da tanti anni infatti, proprio nella nostra città, organizza periodicamente convegni di prestigio assoluto sulla neurochirurgia, facendo conoscere a tantissimi colleghi, studiosi e ricercatori la nostra città. Come Sindaco di questa città sono pertanto onorata che un nostro concittadino riceva un premio di tale prestigio: ho il privilegio di poter conoscere il Professor Visocchi non soltanto come neurochirurgo ma anche personalmente e so perfettamente quale sia il suo valore anche al di fuori del mondo della medicina e della ricerca. A lui, le mie più vive congratulazioni e il ringraziamento per il lavoro e l’impegno costante nella ricerca e nello studio”.