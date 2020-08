Cerveteri, il Luogotenente Carica Speciale Alessandro Cicchirillo nella Banda Musicale dei Carabinieri all’inaugurazione del nuovo Ponte di Genova

Condividi Pin 44 Condivisioni

Il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci saluta a nome della cittadinanza il Luogotenente Carica Speciale Cicchirillo

C’era anche un po di Cerveteri ieri pomeriggio all’inaugurazione del Ponte San Giorgio di Genova.

Il Luogotenente Carica Speciale 1° euphonium della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri Alessandro Cicchirillo, cittadino di Cerveteri, era infatti presente nel capoluogo ligure per il taglio del nastro del nuovo ponte alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle massime cariche dello Stato.

È motivo di grande orgoglio per Cerveteri che in un momento così importante e toccante per la Liguria e per l’Italia intera, fosse presente in un ruolo così prestigioso un nostro concittadino”, ha detto il sindaco Alessio Pascucci.

“Il Luogotenente Carica Speciale Alessandro Cicchirillo lo conosciamo da tanti per la sua disponibilità, sensibilità e grande passione per la musica”.

“È infatti uno dei componenti anche della Moonlight Big Band, una delle più apprezzate big band di Roma e Provincia e che tante volte ci ha emozionato e divertito con straordinari concerti”.

“Ad Alessandro – ha concluso il primo cittadino – i miei complimenti per la sua presenza in una cerimonia importante come quella di ieri e i miei auguri per un futuro roseo sia all’interno dell’Arma dei Carabinieri che nel mondo della musica”.