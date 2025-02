Cerveteri, il DS Gnazi: “A Capranica meritavo il pareggio, sono fiducioso e convinto che ci riprenderemo”

Torna sconfitto il Cerveteri da Capranica, battuto per 1- 0. Una gara, tuttavia, che è stata equilibrata.

Il diesse Gnazi non è amareggiato: “Meritavamo il pareggio, abbiamo creato, purtroppo non finalizziamo. Resto fiducioso, abbiamo dimostrato di essere compatti, di avere sostanza per proseguire verso la salvezza”.

I verdeazzurri domenica prossima osserveranno un turno di riposo, al ritorno in campo saranno attesi da tre gare di fuoco, Tolfa , Vescovio e Ostia Antica, tre gara dove si capiranno le reali ambizioni dei verde azzurri. Per ora, intanto, rimane l’amarezza della sconfitta, ma la consapevolezza che per la salvezza diretta c’è ancora tempo.