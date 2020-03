Condividi Pin 1 Condivisioni

Intanto il sindaco spiega in un video: “In città nessun contagio”

Cerveteri, il decreto sul coronavirus fa saltare il consiglio comunale

Il decreto sul coronavirus ha sortito i suoi effetti a Cerveteri. Il consiglio comunale del prossimo 9 marzo infatti è stato rinviato a data da destinarsi in virtù del decreto emanato ieri.

Il Sindaco Alessio Pascucci intanto ha spiegato in un video pubblicato via social i temi trattati dalla prima riunione della Task force sull’emergenza, precisando che “A Cerveteri non c’è nessun contagio”.

