Ad annunciarlo il Sindaco Pascucci

Cerveteri, il Coronavirus ‘stoppa’ la Sagra dell’uva

“Nella seduta di Giunta di oggi, l’Amministrazione Comunale ha confermato la volontà di NON organizzare la Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti 2020. È una decisione molto sofferta perché sappiamo quanto questa tradizione sia sentita e importante per la nostra comunità; riteniamo però, anche alla luce delle disposizioni contenute nel DPCM del 16 agosto, che il grande afflusso di persone non sarebbe compatibile con le norme di salvaguardia della salute pubblica. Per le stesse motivazioni, trattandosi di manifestazoni in spazi aperti non facilmente controllabili, abbiamo deciso di non autorizzare gli eventi Beer Festival (previsto per i giorni 20-23 agosto) e Notte Bianca (prevista per il giorno 29 agosto). Questa estate, in ogni attività organizzata dal Comune abbiamo lavorato e stiamo continuando a lavorare con grande responsabilità per garantire l’incolumità dei nostri cittadini e dei tanti turisti che si trovano a Cerveteri. La battaglia contro il Covid-19 non è per niente conclusa. E ringrazio di cuore la Polizia Locale, la Protezione Civile, il personale sanitario e il personale impiegato nelle attività di sicurezza per il continuo impegno profuso, così come ringrazio di cuore tutte le persone che nelle spiagge pubbliche o agli eventi dell’Estate Cerite, hanno mostrato la massima collaborazione rispettando le disposizioni.

Gli spettacoli previsti nel Parco della Legnara e l’ingresso alle spiagge continueranno seppur con ancora maggiore attenzione e nel rispetto delle nuove norme”.

